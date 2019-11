Retour sur la soirée de la chute du mur de Berlin

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin tombait après avoir séparé les Berlinois de l'est à ceux de l'ouest durant 28 ans. Ce soir-là, les gardes-frontière ont arrêté de contrôler les papiers des passants et les patrouilleurs ont cessé d'effrayer les gens. Les mouvements des marteaux piqueurs et pelleteuses ont entamé la destruction de ce symbole d'une autre époque. Mais la ruée vers la liberté n'a débuté que le lendemain. Un an plus tard, l'Allemagne célébrera sa réunification. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.