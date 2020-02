Retour sur le concours des plus belles bêtes au Salon de l'agriculture

Au Salon de l'agriculture, 40 éleveurs venus des quatre coins du pays ont participé au concours des plus belles Blondes d'Aquitaine. Une épreuve difficile pendant laquelle ils doivent faire défiler des animaux pesant une tonne en dehors de leur milieu naturel. En même temps sur le ring voisin, les moutons font également leur show. Un moment qui fait la fierté de toute une profession car pour les éleveurs, le concours général vient couronner des années de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.