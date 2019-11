Retour sur le séisme du 11 juin 1909 à Lambesc

La catastrophe a eu lieu le 11 juin 1909. Un violent séisme a fait trembler la Provence et a causé des dégâts considérables. Le village de Lambesc a été durement touché. Plusieurs quartiers ont été totalement détruits et le clocher de l'église s'est complètement écroulé. Quant aux bâtiments endommagés, ils ont été renforcés. Même s'il reste peu de traces de ce drame à Lambesc, celui-ci est encore bien présent dans les esprits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.