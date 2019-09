Retour sur les apparitions télévisées de Jacques Chirac

C'est à travers les interventions à la télévision que le peuple a connu Jacques Chirac. Au début de sa carrière, les caméras et les objectifs n'étaient pas son ami. Pour lui, c'était un douloureux apprentissage où il perdait souvent le duel. Au fil du temps, les instants télé ont rythmé sa carrière, notamment le coup de théâtre de 1997 où il avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Découvrez en images les interventions à la télévision de Jacques Chirac, ancien président de la République. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.