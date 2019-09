Retour sur les faits marquants de la vie politique de Jacques Chirac

Jacques Chirac est un homme très important dans l'histoire contemporaine. En effet, 45 années de vie publique ont été menées au pas de charge. Elle a débuté au cabinet de Georges Pompidou et il en a fait son métier, le seul de sa vie : élu local, député en Corrèze et ministre à Paris. Puis, il décroche Matignon en 1974 à 42 ans pour service rendu à Valéry Giscard d'Estaing, qui est devenu président. Retour en images sur son parcours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.