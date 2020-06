Retour sur les temps forts de l'histoire du baccalauréat

Les épreuves du baccalauréat devaient débuter ce mercredi avec la philosophie. Mais crise sanitaire oblige, les 700 000 élèves de terminale en sont privés. Pour eux, les vacances ont déjà débuté, et ce, depuis un moment déjà. Cette situation nous fait toutefois retomber dans de vieux souvenirs. Replongeons dans les archives vidéo des précédentes éditions du bac pour découvrir ce que les candidats de cette année ont raté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.