Retour sur les trois ans d'Édouard Philippe à Matignon

Édouard Philippe sera resté 1 145 jours à Matignon. Venu des rangs de la droite, le Premier ministre s'est très vite rangé dans les pas d'Emmanuel Macron. Malgré les divergences, les deux hommes ont toujours affiché leur entente, notamment sur la modification du code du travail, la suppression de l'ISF, les retraites et les 80 km/h. Retour sur son parcours semé de crises dont celle des gilets jaunes, la réforme des retraites sans oublier la crise sanitaire du coronavirus.