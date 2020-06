Retour sur les trois jours de violences à Dijon

Les violences à Dijon ont débuté vendredi soir en plein centre-ville. Armés de battes de baseball et de barres de fer, une cinquantaine d'individus se disant d'origine tchétchène et venus de différents départements, s'en seraient pris à un bar de nuit. Depuis, les affrontements entre membres de la communauté tchétchène et les habitants se multiplient. Et le calme n'est revenu que lundi soir après l'intervention des forces de l'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.