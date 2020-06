Retour sur l'histoire de l'appel du 18 juin

Le pays était en pleine débâcle. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle avait lancé un appel aux Français depuis Londres. Il les a notamment incités à continuer le combat et à résister contre l'Allemagne nazie. Nous pensons tous l'avoir déjà entendu et lu sur des affiches. Mais en réalité, ce texte n'est pas celui du célèbre appel, car l'enregistrement n'a pas été conservé. Il date plutôt du 22 juin. Concrètement, où, quand et comment le général de Gaulle a-t-il établi son discours ?