Retour sur l'histoire du couple Chirac

Depuis leur rencontre à Sciences Po en 1951, Bernadette et Jacques Chirac ne se sont plus quittés. À cette époque, la femme de l'ancien président ne savait pas encore que la politique allait dévorer leur vie. Jacques Chirac était ambitieux et Bernadette, elle, l'avait toujours soutenu. De la mairie de Paris jusqu'à l'Élysée, elle restait toujours joignable pour lui. Leur vie de couple était marquée par les joies et les douleurs, comme la perte de leur fille Laurence en 2016.