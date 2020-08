Retour sur Terre réussi pour la capsule SpaceX

Roussie par son entrée dans l'atmosphère et sa décélération lors du contact dans l'eau, la capsule Dragon a libéré deux astronautes américains dimanche soir. Ces derniers sont d'une certaine manière deux pilotes d'essai chargés de valider les performances de ce tout nouveau vaisseau. Construit par SpaceX, il est le premier développé par les États-Unis depuis l'abandon de leur navette spatiale en 2011. Après cette démonstration réussie, les vols vers l'ISS devraient s'enchaîner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.