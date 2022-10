Rétractation, le concessionnaire peut-il rendre l'acompte ? Le 13H à vos côtés

Marie-Reine n'a sûrement pas été la seule à être concernée. Elle a voulu acheté une voiture en signant un bon de commande. Seulement, au bout de six jours, elle a voulu se rétracter et veut savoir si la concession a le droit de garder son acompte. Si vous vous trouvez dans la même situation, sachez qu'il y a quelques règles. La rétractation est possible si et seulement l'achat s'est fait à distance, donc en ligne, ou après démarchage. Dans ces cas, l'acheteur a quatorze jours pour changer d'avis. Règle qui ne s'applique pas quand on signe un bon de commande dans un magasin physique. Néanmoins, il y a un cas de figure qui permet la rétractation. C'est notamment le cas quand on a pris un crédit affecté. Là, les quatorze jours de délai sont valables. Autrement, le concessionnaire a tout à fait le droit de garder l'acompte. Il peut même aller jusqu'à vous demander d'acheter quand même la voiture. T. Coiffier