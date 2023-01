Retraite à 1 200 euros, un minimum pour tous ?

Valérie Nédélec à 53 ans et elle travaille dans la restauration collective. Même s'il lui faut encore travailler quelques années pour faire valoir ses droits à la retraite, elle pourrait faire partie des gagnants, puisque son salaire net est inférieur à 1 200 euros par mois. La réforme n'est pas aboutie, mais avec une carrière complète, toujours au Smic, elle pourrait bénéficier de ce nouveau salaire minimum. Danièle Haas aurait souhaité une retraite plus confortable. Intermittente du spectacle, avec plus de 60 employeurs différents et des salaires irréguliers, à l'arrivée, une petite retraite de 1 100 euros nets. Un plancher à 1 200 euros ne changerait pas grand-chose. Cela ne se voit pas, mais Patricia est à la retraite depuis deux ans avec une carrière complète, 44 ans au Smic comme caissière. Elle vient malgré tout de reprendre un poste à temps partiel. Entre régime général et complémentaire, elle perçoit 1 186 euros. Si la mesure s'appliquait aux retraités, elle gagnerait quinze euros supplémentaires. Trois femmes, trois exemples différents, mais avec un point commun, elles attendent un coup de pouce d'une réforme dont les contours restent encore bien trop flous pour elles. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, P. Pirckher