Retraite : cette aide qui n’est pas réclamée

Premier constat sur ce marché de Montlhéry (Essonne) : cette aide, très peu de retraités en ont entendu parler. Pas étonnant, dès lors que les 600 000 personnes à pouvoir en bénéficier, seule la moitié en fait la demande. Le manque d’information est la première raison avancée l’administration publique pour expliquer ces chiffres. Pour bénéficier de cette allocation de solidarité, il faut gagner moins de 916 euros par mois. Évelyne, elle, touche quelques euros de trop pour y avoir droit. Pourtant, nous dit-elle, elle en aurait bien besoin, "parce qu’il y a le loyer, le gaz et l’électricité, le portable… toutes les factures ! Donc, il ne reste pas grand-chose pour manger". En couple, il faut toucher moins de 1 423 euros pour être éligible. Là encore, Madeleine et Gérard sont juste au-dessus. Et ils ne sont pas les seuls. Pour demander cette aide, rendez-vous à la mairie pour faire les démarches. Et ce, même si sur Internet, la procédure est plus rapide. Les retraités qui ne réclament pas cette aide pourraient toucher en moyenne 205 euros de plus par mois s’ils en faisaient la demande. TF1 | Reportage T. Jarrion, A. Gaudin