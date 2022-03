Retraite : êtes-vous prêts à travailler plus longtemps ?

Dominique a 59 ans et toute une vie de travailleur derrière lui. Il a commencé à quinze ans, à tous ces trimestres, mais ne peut pas encore partir en retraite. Que pense-t-il d'un âge de départ à 65 ans ? Voici ce qu'il en dit : "tout dépend d'un corps de métier, de la fatigue physique et moi, je fais partie des gens comme ça, alors, moi il me tarde". Ne plus envisager de partir à 62 ans mais trois ans plus tard, le projet est avancé par Emmanuel Macron. Cependant, ce dernier n'est pas toujours bien accueilli. Selon le porte-parole du gouvernement, reculer l'âge de départ à 65 ans permettrait de ne pas augmenter les impôts. La réforme serait progressivement mise en place sur dix ans. Mais pour les personnes rencontrées ce jeudi matin, le point d'interrogation reste l'état de santé. Cette réforme pourrait contrer un autre aspect : une hausse importante du minimum vieillesse pour arriver à 1 100 euros. Le projet pourrait être rapidement mis en œuvre en cas de réélection d'Emmanuel Macron pour alléger le déficit de la branche retraite de la Sécurité sociale s'élevant à 18 milliards d'euros aujourd'hui. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier