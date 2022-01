Retraité, il fait revivre le four à pain communal

Le jour se lève à peine sur ce hameau de Barbechat (Loire-Atlantique) et déjà Patrick Spreng éteint les braises dans le foyer du four à pain communal. Une fois par mois, à la lueur de quelques bougies, ce retraité de 63 ans prépare une quarantaine de pains au levain. Une nouvelle aventure pour lui. Un savoir-faire qu'il commence à maîtriser. Auparavant commerçant puis charpentier métallique, il a suivi une semaine de formation chez un professionnel. Très investi avec plusieurs amis dans la gestion de ce four à pain entièrement rénové en 2018, Patrick a franchi le pas au départ de l'ancien boulanger. "J'avais toujours ça en tête". Après deux heures de pause, les pains sont enfournés. Au bout de trois-quarts de cuisson, les premiers résultats sont palpables. Vendus entre trois et cinq euros, les pains de Patrick trouvent très vite preneurs dans le village. Heureux de continuer à faire vivre ce patrimoine, l'apprenti boulanger ne compte pas s'arrêter là. En effet, il travaille déjà sur des recettes de brioche. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec