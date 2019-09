Retraite : les Français prennent-ils des précautions ?

La retraite suscite l'inquiétude des Français. Ils se soucient de leur future situation financière, notamment une éventuelle baisse des pensions. Dans le Puy-de-Dôme, par exemple, certains parents incitent leurs enfants à faire des économies dès leur plus jeune âge. Ainsi, ils pourront profiter d'une meilleure retraite le moment venu. D'autres prévoient de mettre en place une complémentaire avec une fourchette de 500 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.