Accueil des seniors : la famille d'accueil, alternative à la maison de retraite

À Ayguesvives (Haute-Garonne), Marie, Jeannette et Louisette résident chez Sophie, accueillante familiale depuis sept ans. Elle reçoit chez elle ces trois personnes âgées de 85 à 88 ans qui ont perdu leur autonomie. C'est un compromis entre l'Ehpad et le maintien à domicile, mais avec des soins adaptés. Dans cette petite structure, les trois pensionnaires se sentent chez elles. Ce service coûte en moyenne 2 500 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.