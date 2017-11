Des retraités aident bénévolement des enfants à faire leurs devoirs

À Guilers, des retraités bénévoles aident les enfants à faire leurs devoirs scolaires. C'est une formule qui se perpétue depuis les années 80 dans la ville. Un bénévole a à sa charge un groupe de deux ou trois enfants et le plaisir de se retrouver est le même des deux côtés. Étudier devient un plaisir et c'est l'occasion d'un échange entre deux générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.