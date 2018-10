Des retraités bénévoles pour l'accompagnement scolaire

Ayant l'expérience de la vie et de la patience, des retraités aident les écoliers à faire leurs devoirs. Après l'école, direction la mairie pour les enfants de primaire. Près de 45 minutes d'échange et de rire, les approches de ces seniors sont très appréciées par les enfants. Dans le Finistère, une cinquantaine d'élèves des trois écoles de la commune de Guilers participent à l'aide aux devoirs. Une initiative encouragée par les parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.