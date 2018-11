Retraites complémentaires, allocation aux adultes handicapés, prime d'activité... : ce qui change à partir du 1er novembre 2018

A partir de ce 1er novembre 2018, les retraites complémentaires vont être revalorisées de +0,6%. Les allocations aux adultes handicapés, vont, quant à elles, augmenter de 41% tous les mois. La prime d'activité, pour sa part, augmentera de 20 euros par mois. Par ailleurs, la journée a également été marquée par la mise en vigueur de la verbalisation des automobilistes qui refusent la priorité aux piétons et par le début de la trêve hivernale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.