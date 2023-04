Retraites : dialogue de sourds, et maintenant ?

Après 55 minutes de réunion, les syndicats s'en vont. Ils sont toujours aussi remontés contre Elisabeth Borne. "Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté", rapporte Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, devant la presse. Ce matin, malgré le sourire de façade, chacun campe sur ses positions. Les syndicats demandent tour à tour le retrait de la réforme. La Première ministre refuse, et c'est Laurent Berger qui donne le signal de départ : "Après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses rejoignent les cortèges partout dans le pays demain". Quelques minutes plus tard, devant le même micro, comme si de rien n'était, Elisabeth Borne tente de relativiser : "Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge et il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance". Tous attendent que le Conseil constitutionnel se prononce le 14 avril. D'ici là, la contestation continue. TF1 | Reportage B. Augey, M. Desmoulins, A. Tessier