Retraites : en quoi les régimes spéciaux des cheminots sont-ils avantageux ?

Les conducteurs de la SNCF représentent 10% des effectifs de la compagnie. Au total, ils sont 14 500 à travailler en horaires décalés, soit moins de 35 heures par semaine. Au nom de la pénibilité de leur travail, ils bénéficient du statut de cheminots avec un ensemble d'avantages et de garanties. Quels sont-ils ? Sont-ils si avantageux ?