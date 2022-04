Retraites : le débat de l’entre-deux-tours

Après le premier tour de la présidentielle, la réforme des retraites anime les débats. Sur la table, il y a plusieurs options pour parvenir à l’équilibre. Laquelle préférez-vous ? Régis, commerçant de 59 ans, a choisi la proposition d’Emmanuel Macron. Il s'agit de repousser l’âge légal de départ à la retraite. Pour Émilie, 40 ans et aide-soignante, il faudrait augmenter le nombre de trimestres cotisés, mais en prenant en compte la pénibilité. Même diagnostic pour Nicolas, mais avec une solution différente. Cet enseignant choisirait un départ à 65 ans avec des adaptations par métier. Pour Rose douze ans et Francine treize ans, par contre, la retraite est une idée encore lointaine. Pour Frédérique, fonctionnaire, et Jacques, jeune retraité, aucune des options ne leur convient vraiment. Il faudrait plutôt des mesures pour que les jeunes puissent intégrer la vie professionnelle. Et c’est d’ailleurs ce que préconise Marine Le Pen dans son programme. Stéphane, lui, propose une toute autre solution : la taxation du capital. Différents avis, mais avec un souhait commun : que les pensions soient revalorisées. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin