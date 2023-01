Retraites : les appels à la grève se multiplient

Ce jeudi matin, il n'y a pas un chat, mais va-t-il falloir bientôt faire la queue ? Va-t-on manquer d'essence dans les stations-services ? Certains le redoutent déjà. Dans le secteur du pétrole, la CGT annonce des grèves dès la semaine prochaine. En effet, 24 heures d'arrêt de travail sont prévues le 19 janvier, 48 heures le 26, et 72 heures le 6 février. Et ce, avec les menaces de mettre à l'arrêt les raffineries si le gouvernement ne recule pas. Il est impossible pour le moment de connaître l'ampleur du mouvement, mais une partie d'entre vous sont prêts à en accepter les conséquences. La grève du 19 janvier concernera beaucoup d'autres secteurs comme l'éducation, la SNCF, les transports urbains, mais aussi les routiers et le secteur de l'énergie. Dans les gares, on anticipe déjà un jeudi difficile. La grève peut-elle faire bouger les lignes ? La question vous divise : "En général, quand il y a des mouvements de grève, ça n'aboutit pas à tout ce que les gens veulent" ; "Oui, il faut faire grève". Les syndicats espèrent aussi mobiliser dans les rues. Le bras de fer avec le gouvernement est lancé. TF1 | Reportage B. Augey, A. Lebranchu