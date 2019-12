Retraites : les conducteurs de train français sont-ils plus avantagés par rapport à ceux des autres pays européens ?

La grève des cheminots provoque des perturbations importantes au niveau du transport. Ils veulent garder leur régime spécial à savoir la retraite à 50 ans pour le métro et à 52 ans pour la SNCF. Un système qui semble pourtant être plus avantageux comparé à celui d'autres pays européens. Dans le même secteur, l'âge de départ à la retraite est à 58 ans en Italie et à 65 ans en Allemagne. Concernant les rémunérations, les Français gagnent 3 450 euros brut contre 2 900 euros pour les Allemands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.