Retraites : les points essentiels de la réforme

Edouard Philippe vient de lever le voile sur la réforme des retraites. On retiendra de ses annonces que la première génération impactée par la réforme ne partira en retraite qu'en 2065. Le gouvernement a fait le choix d'une "transition longue". Les pensions, elles, seront indexées et sur les prix et sur l'évolution du salaire. On pourrait ainsi voir une augmentation de 2 à 3% par an. Enfin, l'âge pivot pourrait être fixé à 64 ans mais la décision reviendra aux syndicats et partenaires sociaux.