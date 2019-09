Retraites : l'exonération des cotisations sociales pour les aides à domicile supprimée

Après la CSG, un nouveau coup dur se présente pour les plus anciens. Si les plus de 70 ans qui emploient à domicile étaient automatiquement exonérés de cotisations patronales, ce ne sera bientôt plus le cas. Cette aide fiscale pourrait être réservée aux personnes dépendantes ou handicapées dans les mois à venir. A Maringues, dans le Puy-de-Dôme, la crispation est palpable à l'évocation du pouvoir d'achat des retraités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.