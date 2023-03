Retraites : l'interview d'Emmanuel Macron

Depuis que la réforme des retraites a été adoptée par le Parlement, elle est très contestée dans la rue. Est-ce que ce texte entrera en application comme prévu au 1er septembre ? Selon Emmanuel Macron, le texte va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertations. Il a été adopté par la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat. Et en effet, il a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation du 49.3, et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Aujourd'hui, il faut attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, et à l'issue de cette décision, le président aura à promulguer un texte qui permettra de faire évoluer les choses. Il pense que pour faire rentrer les choses en place, il faut que la réforme entre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Ce mardi, devant les parlementaires, Emmanuel Macron disait que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Est-ce que cela signifie que le mécontentement dans les rues est illégitime pour le président ? Il s'explique.