Retraites : mobilisation massive... et maintenant ?

Des transports qui circulent de nouveau et un centre-ville qui reprend vie. Ce vendredi matin, le bilan de la mobilisation est positif contre toute attente pour un restaurateur de Clermont-Ferrand. Il a réalisé jeudi l'une de ses meilleures journées du mois grâce au passage des grévistes. Selon Adrien Boufak, gestionnaire de stocks de l'établissement, le restaurant a dû refuser beaucoup de gens. Une situation qui arrive rarement en pleine semaine en hiver. Même surprise pour un vendeur de vêtements de la ville. Il s'attendait à ce que sa boutique soit déserte. Les commerces du centre-ville ont donc reçu davantage de fréquentation, notamment de la part des étudiants et des écoliers. Mais à l'annonce d'une prochaine mobilisation le 31 janvier prochain, certains ne sont pas surs de pouvoir à nouveau s'organiser. Pour d'autres secteurs professionnels, le bilan est plus négatif. Un garagiste de la ville a reçu des annulations de presque tous ses clients de jeudi . Il a subi une perte de 90% de chiffre d'affaires sur la journée. Une perte qu'il craint de voir se reproduire lors de la prochaine mobilisation en fin janvier. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes