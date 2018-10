Les retraités ont opté pour le cumul emploi-retraite pour arrondir leurs fins de mois

Avec la hausse de la CSG et le quasi-gel de leurs pensions en 2019, de nombreux retraités s'inquiètent pour leurs fins de mois. Jean-Paul Walch, informaticien retraité, est devenu professeur chez Acadomia. Il travaille quinze heures par semaine et est rémunéré jusqu'à 800 euros par mois. Pour ce père de famille, c'était l'unique condition pour garder le même niveau de vie qu'avant. Daniel Thevenard, commercial à la retraite, lui, collectionne les petits boulots tels que le bricolage ou les livraisons de catalogues. Avec une pension de retraite moyenne de 1 376 euros, près de 400 000 seniors travaillent dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.