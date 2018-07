Les retraités ont vibré pour les Bleus !

Dans les maisons de retraite, on a également suivi la finale de la Coupe du monde. Comme tout supporters, les retraités ont avancé des pronostics et ont été angoissés lors de la première mi-temps. Finalement, ce fut la délivrance à la fin du match contre la Croatie. Les résidents et le personnel ont vibré et savouré la victoire tant espérée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.