Les retraités sont-ils les oubliés du Grand débat national ?

Au lendemain de la restitution du Grand débat national, les retraités sont encore stupéfaits et perplexes. Malgré la CSG et la désindexation des pensions, le Premier ministre a en effet omis d'aborder leurs principales sources de préoccupation. Pourtant, lors des concertations, certains d'entre eux ont fait des propositions, apparemment non retenues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.