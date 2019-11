Retraites : pourquoi faut-il réformer ?

Plus les années passent, plus le nombre de retraités augmente. Face à ce vieillissement démographique, l'effectif des actifs, c'est-à-dire ceux qui cotisent, se réduit. Les cotisations ne suffisent donc plus à financer le système de retraites. Le problème est aggravé par des départs précoces. Pourtant, la réforme en cours ne vise pas cet obstacle de la pyramide des âges. Elle envisage d'harmoniser les différents systèmes de retraites, très différents d'un métier à l'autre : à côté du régime général, il existe en effet plus de 40 régimes spéciaux, plus favorables, comme celui notamment des cheminots de la SNCF. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.