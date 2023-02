Retraites, pouvoir d'achat... Emmanuel Macron prié de s'expliquer

À peine arrivé à Rungis à 5 heures 30, ce mardi matin qu'Emmanuel Macron est déjà interpellé. L'accueil, dans l'ensemble, est plutôt bienveillant, mais pour ces travailleurs qui commencent leur journée à minuit ou à une heure du matin, la réforme des retraites passe difficilement. Après plusieurs semaines de discrétion, le président veut montrer qu'il tient à sa réforme. "Il n'y a pas de miracle. Si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Ça ne fait plaisir à personne quand il faut travailler plus longtemps. Mais si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche", déclare le chef de l’État. Ici, deux sujets animent les discussions, les retraites et le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron n'a pas choisi Rungis pour rien. Il sait qu'il est en terrain favorable pour mettre en valeur sa vision du travail. C'est une manière de préparer l'après-réforme des retraites, comme si le débat, pour lui, était déjà clos. TF1 | Reportage B. Augey, M. Desmoulins