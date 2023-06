Retraites : quelle mobilisation dans les cortèges ?

Ce n'était pas une mobilisation des grands jours à Arras : environ 1 500 manifestants. C'est deux fois moins que lors des pics du mois de mars. Un cortège très calme et cette question dans toutes les têtes : est-ce que cette manifestation sera la dernière ? Malgré la promulgation de la loi, beaucoup espèrent encore le retrait de la réforme. La mobilisation est en baisse, mais le mécontentement est toujours intact. Un cortège assez clairsemé à Marseille également, entre le Vieux-Port et la Porte d'Aix. À Rennes, quelques milliers de manifestants seulement. Et si la plupart refusent de parler de baroud d'honneur, beaucoup semblent s'être fait une raison. Comme à chaque manifestation, de nombreuses boutiques se sont barricadées. Mais ce mardi matin, beaucoup de commerçants espéraient une manifestation sans débordement. Dans une rue, la plupart des devantures ne sont pas protégées. Malgré l'espoir d'un retour au calme, il y a de la lassitude. Avec l'enchaînement des manifestations, tous les clients ne sont pas encore revenus en centre-ville. TF1 | Reportage L. Zajdela, K. Gaignoux, Z. Ajili