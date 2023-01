Retraites : quelles perturbations cette semaine ?

Des préavis de grève dans la raffinerie, cela ravive forcément des souvenirs douloureux chez la population. On est encore loin des files d'attente et des stations à sec, mais les syndicats ont appelé à deux jours de grève ces jeudi 26 et vendredi 27 janvier prochain. En ce qui concerne l'électricité, cinq centrales sur 18 seront bloquées chez EDF ce jeudi. A priori, c'est sans conséquence. Une grève de 24h est également prévue dans les ports et les docks. La grande inconnue concerne les transports. On sait toutefois qu'un préavis de grève a déjà été déposé côté SNCF pour une période qui va de ce mercredi 25 janvier au jeudi 2 février. "C'est embêtant mais je comprends", "je comprends le mouvement social, donc je m'adapte", affirment des passants. La prochaine grande journée de manifestation nationale aura lieu le 31 janvier. Après cela, le leader de la CGT espère continuer la mobilisation tout au long du mois de février. Parallèlement, les vacances scolaires s'étaleront du 4 février au 6 mars, selon la zone. TF1 | Reportage N. Gandillot, I. Rachati, V. Bellegrand-Barbier