Retraites : quels changements pour les Français ?

C'est la face émergée de l'iceberg. La partie la plus facile à comprendre de la réforme : il va falloir travailler plus longtemps. Le départ à la retraite se ferait donc désormais à l'âge de 64 ans. Pour bénéficier de l'entièreté de sa pension, il faudrait avoir cotisé 43 ans. La réforme s'appliquera à toutes les personnes nées après le 1er juillet 1961 et ce, de façon progressive : trois mois de travail en plus tous les ans. En effet, le dispositif devrait être différent pour ceux qui ont commencé à travailler tôt avant leurs 18 ans. S'ils ont cotisé cinq trimestres avant leur majorité, ils pourraient partir dès 60 ans. La pénibilité serait-elle aussi un critère ? Pour ceux qui ont portés des charges lourdes, travaillés dans des postures pénibles ou subi des vibrations mécaniques, cela sera pris en compte sous réserve d’un examen médical. Il reste donc quelques questions encore en suspens. Comment seront pris en compte les congés maternité ? Le travail des aides en familiaux ? Élisabeth Borne y répondra ce mardi soir. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Desmoulins, J. Clouzeau