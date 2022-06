Retraites revalorisées : + 4%, ça change quoi ?

Au marché de Chatou (Yvelines) ce jeudi matin, la nouvelle en a ravi plus d'un : 4% d'augmentation des retraites auxquelles s'ajoute la hausse de 1% de janvier dernier. "C'est parfait" ; "C'est une bonne chose", lancent certains. Pour Jean-Pierre, 1 300 euros de retraite, cela fera 65 euros de plus. "Ça permet de faire des courses et de se faire plaisir un petit peu", se réjouit-il. Mais la future augmentation ne satisfait pas tous les retraités. "Ce n'est pas beaucoup. Ça fait douze ans que je suis à la retraite et j'ai jamais été augmentée", se plaint une dame. Gérard, quant à lui, est à la retraite depuis un an, mais il vient donner un coup de main à son neveu. Il gagne 1200 euros et en juillet, il aura 60 euros de plus. "Ce n'est pas assez", confie-t-il. Une hausse qui n'empêchera pas certains de continuer à se priver. En tout cas, sur le marché, tout le monde est sûr que ça sera vite avalé. D'après le gouvernement, l'augmentation sera versée dès le mois prochain. TF1 | Reportage N. Robertson, W. Wuillemin