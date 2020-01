Retraites : revirements de ce week-end, de quoi faire bouger les grévistes ?

L'abandon de l'âge pivot ne suffit pas à la CGT. À Lyon, les conducteurs du RER C font partie des plus mobilisés depuis le début du mouvement. Toujours aussi déterminés, ils n'ont pas repris le travail ce lundi. Qu'en pensent les autres cheminots dans les assemblées générales ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.