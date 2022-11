Retraités sans pension, 21 000 dossiers en attente

Son dossier de retraite de cette nouvelle retraitée de 61 ans était pourtant simple, un seul employeur pendant quarante ans. Pourtant, elle a attendu longtemps avant de toucher sa pension. Elle vit d'une petite pension, 1 027 euros, mais tenir trois mois sans cet argent a été un calvaire. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Cette année, sur 820 000 dossiers, 21 000 ont du retard. C'est au temps de nouveaux retraités qui attendent pour toucher leur première pension. La Caisse nationale de l'assurance vieillesse regrette ce chiffre, mais avance que la situation n'est pas nouvelle ni en hausse. Les syndicats, eux, vont plus loin. Les retards seraient sous-évalués. Un dossier de retraite sur cinq serait concerné. Et cela ne va pas s'améliorer. De plus en plus de personnes partent à la retraite. Dans les Pays de la Loire, par exemple, ce sont 2 000 dossiers en plus reçus cette année. Pour tenter de rattraper le retard, tous les accueils de la caisse d'assurance retraite de ce département seront fermés au public entre le 5 et le 16 décembre. TF1 | Reportage I. Bornacin, K. Gaignoux, K. Moreau