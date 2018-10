Les retraités se mobilisent pour défendre leur pouvoir d'achat

Michel Chevallier, retraité depuis seize ans, vit avec 2 800 euros par mois avec son épouse. Ils se préparent à faire de nouveaux sacrifices dans les prochains mois car leur pension augmente moins vite que l'inflation. Voilà pourquoi Michel va aller manifester avec neuf syndicats et associations ce 3 octobre 2018 à Paris. Il a même signé une pétition portant deux revendications adressées aux députés. L'augmentation de la CSG a pénalisé les retraités qui gagnent plus de 1 200 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.