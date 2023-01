Retraites : une journée de blocages

Ils s'étaient donné rendez-vous dès huit heures ce jeudi matin pour bloquer le port de Bayonne. Les dockers et leurs soutiens ont empêché les camions d'entrer toute la matinée pour protester contre la réforme des retraites. Car les dockers n'ont pas de régime spécial, mais bénéficient d'aménagements pour partir trois à quatre ans plus tôt à la retraite. "Le travail de docker, ce sont des taches extrêmement difficiles. Très souvent, arrivés à 50 ans, ils sont déjà cassés (...) donc, ce n'est que légitime ", rapporte Serge Lescamela, syndicaliste. Aucun bateau n'a été bloqué ce jeudi matin, mais des dizaines de routiers ont été coincés pendant de longues heures. Et si certains commençaient à s'impatienter, beaucoup restaient pourtant favorables au mouvement. Un appel national à la grève a été lancé dans les ports français. Objectif, perturber toute l'activité des entreprises. Le blocage a été levé en fin de matinée. Les grévistes devraient décider dans la journée de la suite à donner au mouvement. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois