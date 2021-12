Rétro 2021 : le meilleur de nos reportages à la montagne

De la Corse au massif du Mont Blanc, des sommets aux vallées, pendant un an, nous avons parcouru les montagnes, authentiques et secrètes. Pour les découvrir, il faut prendre de la hauteur. Suivre des personnages singuliers, comme Alexandre Jous, joueur de cor des Alpes. Il faut partager le quotidien des habitants. Un café sur une terrasse avec vue ou une visite du musée de François, qui perpétue les traditions de sa vallée de Haute-Savoie. Malgré le froid et la neige, les habitants restent très profondément attachés à leur village. Dans un autre massif, ce hameau a failli disparaître. Il y a 50 ans, il ne comptait plus que deux habitants. Aujourd'hui, ils sont 18, dont neuf enfants qui savourent le plaisir de vivre à 1 300 mètres d'altitude. Le calme, c'est aussi, c'est que sont venus chercher les randonneurs. Après quelques heures de marche, la récompense, c'est le lac Gentau, à 2 000 mètres d'altitude, au pied sommet de l'un des plus beaux des Pyrénées. Une fois sur place, il y a ceux qui s'arrêtent au pied des sommets et ceux qui grimpent. TF1 | Reportage J.P Péret, Y. Matisse