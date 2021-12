Rétro 2021 : nos meilleurs reportages gastronomiques

Éclair, religieux, mousse au chocolat... devant l'étal des pâtisseries, les plus gourmands en prennent plein les yeux. C'est le cas également des pâtissiers : "c'est là qu'on vient présenter notre travail et on ressent tout de suite l'émotion de la clientèle", "quand je me lève le matin, je n'ai pas l'impression d'aller travailler". Ce métier, c'est quelque chose de technique. Mais à part cela, c'est surtout la passion qui prime. Que ce soit pour préparer la pâte ou la crème, tout est dans la texture. Mille feuilles, tarte aux fruits, baba au rhum... les artisans pâtissiers font parler leur créativité. Dans les chocolateries, la gourmandise est pareille. "On a toujours un chocolat parce que nous sommes gourmands", "on est heureux que des gens perpétuent une qualité, c'est ce qui fait la richesse de la France", parlent-ils de leur péché gourmand. Et effectivement, les chocolateries utilisent encore des machines vieilles de 70 ans, mais qui marchent toujours très bien. "On a un métier de dingue, c'est du bonheur chaque jour. Il n'y a rien de mieux que de faire du chocolat", affirme cet artisan chocolatier. TF1 | Reportage L. Hauben, F. Der Stepanian, C. Marchand