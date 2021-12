Rétro 2021 : tour de France des plus beaux parcs et jardins

C'est une invitation au voyage. À l'ombre d'une forêt de bambou, à Anduze (Gard), c'est un coin d'exotisme et un peu de fraîcheur au cœur de l'été. C'est la plus grande bambouseraie d'Europe. Ce jardin a été créé il y a 160 ans par Eugène Mazel, un marchand d'épices passionné de botanique. Un seul piège à éviter : se perdre en chemin dans ce labyrinthe végétal. Des formes géométriques qu'on retrouve dans le jardin de Villandry (Indre-et-Loire). Dès l'aube, les jardiniers s'activent pour entretenir ce potager décoratif. Vu du ciel, le jardin prend des allures de damier végétal. Janvier dans la vallée de Dordogne. Le jardin de Marqueyssac a revêtu son manteau d'hiver. Malgré le froid, les jardiniers taillent les buissons centenaires. Pour trouver un terrain encore plus ensoleillé au cœur de l'hiver, direction la Bretagne. L'Île-de-Batz cache une palmeraie exceptionnelle grâce à un microclimat insulaire. En hiver, le jardin est fermé au public, mais pas pour autant endormi. La nature continue son œuvre comme un tableau en mouvement. Le parc Massey, à Tarbes (Hautes-Pyrénées), offre une oasis colorée à l'abri des regards. Au milieu des cèdres bicentenaires, le kiosque à musique bat la chamade. TF1 | Reportage E. Despatureaux