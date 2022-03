Rétromobile, le rendez-vous des nostalgiques

Après l’épidémie du Covid et l’annulation de l’édition 2021, il y a comme une urgence dans les allées du salon Rétromobile de Paris. Une urgence à admirer, à exposer des trésors automobiles comme cette Citroën SM de 1971, à toit ouvrant créé par le carrossier Heuliez. En effet, il n’y a que deux exemplaires au monde. Autre innovation sensationnelle des années 70, la Matra Bagheera. Elle propose cette banquette à triplaces. Un millier de véhicules exposés sont bien plus de souvenirs chez les visiteurs. Celui-ci retrouve sur le stand de la gendarmerie, la 203 Commerciale de 1956 qui était conduite par son père, qui a été affecté à la petite brigade de Saint-Christophe-des-Bois (Ille-et-Vilaine). Autre atmosphère également, et autres lieux avec la démesure américaine des Sixties. Ford Mustang, Ac Cobra, Chevrolet Corvette, c’est une course à la puissance jusqu'à 450 chevaux revendiqués, et même au-delà. Aujourd’hui, le plaisir n’est plus dans la performance, mais dans les chromes et dans les galbes. TF1 | Reportage O. Santincchi, B. Lachat