"Rétromobile", le rendez-vous consacré aux voitures anciennes

Au salon "Rétromobile", ils sont 600 à exposer leurs véhicules parfois légendaires. Ceux-ci datent de plus de 110 ans et roulent encore avec une vitesse moyenne de 30 km/h. Sur leur stand, les collectionneurs répondent à toutes les questions. Mais quel est leur objectif ?