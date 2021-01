Réunifier la Bretagne avec un référendum

Avec le drapeau noir et blanc, le kouign-amann et les marinières, il flotte comme un air de Bretagne sur la Cité médiévale à Guérande. Pourtant, nous sommes bien en Loire-Atlantique. À quand l'union de ce département avec la région bretonne ? Cette question alimente les conversations ce lundi matin. Elle se pose régulièrement depuis plus de 40 ans, au moment de la création des régions en 1982 dans l'Hexagone. En Loire-Atlantique, une pétition pour le rattachement a reçu plus de 100 000 signatures en 2018. Mais du côté de la cité des Ducs, certains ne sont pas favorables. "Les débats sur la réunification ne sont pas de choses importantes pour moi", révèle une riveraine. "Rallier ces deux régions ne présente que peu d'avantages pour la Loire-Atlantique et peut-être plus pour la Bretagne", explique un autre. Ce week-end, 150 élus de l'Ouest ont adressé une lettre à Emmanuel Macron afin d'organiser un référendum sur la question. Même si le drapeau breton s'affiche depuis peu devant la mairie de Nantes, derrière ce symbole, le dossier devrait encore prendre beaucoup de temps.