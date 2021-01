Réunifiée, l'Alsace redevient une collectivité locale

Remisé depuis plusieurs années, l'ancien panneau de région Alsace a fait son apparition. Pour beaucoup d'Alsaciens, c'est la première bonne nouvelle de 2021. En effet, les deux départements Bas-Rhin et Haut-Rhin sont désormais réunis en une collectivité unique avec des compétences élargies. C'est le cas de la gestion totale des routes, du bilinguisme et de la coopération transfrontalière. La nouvelle collectivité européenne d'Alsace reste dans le Grand Est, mais se lance dans une aventure inédite. D'après Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, "c'est un beau challenge, car on est un peu un laboratoire de la décentralisation". Par ailleurs, en grande majorité, les Alsaciens sont satisfaits de retrouver un nom et d'être à nouveau rassemblés en une même entité.